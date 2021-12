Arremeten contra el gobierno por cancelación de cruceros

SAN JUAN (CyberNews) – Portavoces de la industria turística criticaron el martes los cambios que hizo el Departamento de Salud para la llegada de cruceros.

“Estábamos comenzando a ver la luz y un buen indicio en la recuperación del sector de cruceros en el país luego de más de 20 meses de ausencia de este. No cabe duda de que se estaba empezando a sentir el aumento en ventas, no solo para comerciantes del Viejo San Juan, sino también para los tours operadores, transportistas, artesanos, agentes de viajes, museos, hoteles, en fin, todo el componente de productos y servicios. Las decisiones equivocadas, arbitrarias y unilaterales del gobierno son injustas e inapropiadas”, dijo Juan Fernández, presidente de la Farmacia Luma en declaraciones escritas.

Como consecuencia, se cancelaron al menos 11 visitas a San Juan de Royal Caribbean, Celebrity Cruises y Azamara Cruises.

Por su parte Daphne Barbeito, propietaria de la empresa Cruceros To Go y conocedora de la industria de cruceros por más de 30 años, mencionó que la suspensión de los viajes de tránsito supone una pérdida millonaria.

“En estas 11 visitas se estiman pérdidas de 5.5 millones de dólares en gastos del pasajero. A esto tenemos que añadir las pérdidas por servicios prestados, tours organizados a los visitantes, venta de combustible marítimo donde se estima una pérdida de otros 4.4 millones de dólares, en total esta decisión debe provocar pérdidas que rondará en los 12 millones de dólares. Por 20 meses, las líneas de cruceros han trabajado con todos los gobiernos para establecer los acuerdos. Lamentablemente el de Puerto Rico vuelve a incumplir y de forma abrupta, dejando fuera de las conversaciones a los distintos sectores que se verán directamente afectados. Estos cambios, logísticamente hablando son imposibles de lograr en un término de menos de 48 horas”, expresó Barbeito.

Por otra parte, José Poupal señaló que en el caso de los tours operadores y transportistas, una de las áreas más afectadas, la cancelación del Symphony of the Seas los tomó por sorpresa, provocando pérdidas inmediatas.

“Hemos sido los últimos en enterarnos, las decisiones tomadas sin consultar provocaron en los tours gastronómicos hayan tenido que botar literalmente la comida al zafacón. Hemos esperado por largos meses para tratar de recuperar parte de lo perdido, vemos como restringen a los cruceros pero no en el aeropuerto donde no hay controles, cualquiera puede entrar contagiado y nadie se entera. En todos estos meses no hemos recibido ninguna ayuda del gobierno, esto sin duda es un golpe mortal para nuestro segmento de servicio”, denunció.

“El gobierno ha castigado a miles de trabajadores puertorriqueños, que volverán a ser cesanteados, por la percepción pública, la presión mediática, la falta de información y la toma de decisiones adversas sin contar con el componente turístico” concluyó Barbeito.